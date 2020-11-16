شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الفرق بين أنواع المشروبات المعلبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المهتم بتوعية المستهلك، محمد العنيني، الفرق بين مصطلحات "شراب، نكتار، عصير" المدونة على عبوات العصائر، وأيها أفضل للصحة.

وقال "العنيني" في مقطع فيديو نشره على حسابه بتويتر، أن شركات العصائر ملزمة بإنتاج ثلاثة أنواع للعصائر، هي "الشراب، والنكتار، والعصير"، مشير إلى أن أسوأ منتج هو المدون عليه كلمة شراب وهو يعني أنه يحتوي على 10% فقط من الفاكهة الطبيعية، وكمية كبيرة من الماء والسكر.

وأضاف العنيني أن المنتج الأقل سوءًا هو المدون عليه كلمة “نكتار” ويحتوي على 20% إلى 60% فاكهة طبيعية، والباقي ماء وسكر.

وأشار المهتم بالمستهلك إلى أن المنتج الأفضل هو العصير والذي يحتوي على فاكهة بنسبة 100%، بخلاف الشراب والنكتار.