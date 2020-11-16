شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تتجه لإسناد خدمات رعاية كبار السن إلى 4 قطاعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تنوي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجھیز وإسناد خدمات الرعایة الاجتماعية المقدمة لكبار السن في المراكز والدور والمؤسسات، بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم، والقطاعين الخاص وغیر الربحي، عن طريق تطوير نموذج عمل موحد لمراكز رعاية كبار السن.

وقالت إدارة الإعلام في الوزارة أنه سيتم إسناد تقدیم خدمات ھذه المراكز للقطاعين الخاص وغیر الربحي، لتحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم وتطوير المرافق الخاصة بهذه المراكز لتكون موائمة للنموذج الموحد، مضيفة أن المبادرات جاهزة للانطلاق في المستقبل القريب وستشمل نظام حقوق كبار السن ورعايته.

وتعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تنفيذ مبادرة إعادة من لهم أُسر من كبار السن بالدور إلى ذويهم لدمجهم مع المجتمع الخارجي، إضافة إلى فتح ملفات للمقيمين بالدور في مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتوفير الخدمات الصحية في المراكز الأولية بالمنطقة، لافتة إلى تحويل طريحي الفراش بالدور إلى مراكز الرعاية الصحية المديدة، بهدف تلقي الخدمات الصحية اللازمة لهم.