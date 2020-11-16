شكرا لمتابعة خبر عن إزالة تعديات محلات بيع الأثاث المستعمل على الأرصفة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):نفذت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأثنين، جولة رقابية واسعة في إطار جولات تحسين المشهد الحضاري.
ولفتت إلى أنه تم ضبط عددًا من تعديات محلات بيع الأثاث المستعمل على الأرصفة في شوارع بلدية العريجاء.
وأشارت إلى أن الفرق الرقابية قامت بإغلاق المنشآت التي كانت لا تحمل رخصًا نظامية ضمن نطاق البلدية.
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