«المرور» يحذر من المراوغة بين المركبات: تسبب 3 مخاطر

أكد أنها تعد مخالفة مرورية..

أكد المرور السعودي، أن المراوغة بسرعة بين المركبات، تربك مستخدمي الطريق وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية. وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية»، مشيرًا إلى 3 مخاطر تسببها جاءت كالآتي: - ترفع نسبة وقوع الحوادث المرورية. - تعرّض سلامة مستخدمي الطريق للخطر. Advertisements - تزيد صعوبة التحكم بالمركبة. - مخالفة للأنظمة للمرورية. اقرأ أيضًا: «المرور السعودي» يحدد 3 ضوابط لتفادي الأخطار على الطرق

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