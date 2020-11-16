المدة الزمنية للاختبارات الإلكترونية تدفع عمادة التعليم عن بُعد للتنويه

وجّهت عمادة التعليم عن بُعد، تنبيهًا مهمًا للطلاب والطالبات، بخصوص المدة الزمنية للاختبارات الإلكترونية، مشيرة إلى أنها وُضعت فقط لقياس قدرة النظام وتعريف الطلاب والطالبات بآلية الاختبارات.

وقال الحساب الرسمي لعمادة التعليم عن بُعد عبر موقع «تويتر»: «أخي الطالب، أختي الطالبة: نحيطكم علمًا أن المدة الزمنية للإجابة عن أسئلة الاختبارات الإلكترونية الفعلية مختلفة تمامًا عن المدة الزمنية التي وضعت لأسئلة الاختبار التجريبي، فالاختبارات التجريبية وضعت فقط لقياس قدرة النظام وتعريف الطلاب والطالبات بآلية الاختبارات».

وأضاف: «وقد رُوعي في الاختبارات الفعلية أن تكون المدة الزمنية لكل سؤال مبنية على رأي المرجع العلمي للمقرر».

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