شرطة الرياض تكشف مفاجآت في حادث حريق «مركبات التأجير»

كان متعمدًا.. وأُلقي القبض على أحد المنفذين..
حددت شرطة الرياض، هوية الشخصين اللذين تسببا في حريق مركبات التأجير الشهر الماضي وألقت القبض على أحدهما.
صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن نتائج التحقيقات الأمنية في حادثة حريق طال خمس مركبات تأجير بتاريخ 1442/3/23هـ، أكدت أنه كان متعمَّدًا، وتم تحديد هوية المتهمين بإضرام النار التي نتج عنها احتراق المركبات، وهما «مُواطِنانْ في العقد الثالث من عمرهما».
وتم القبض على أحدهما وإيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة، كما تواصل الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري عن المتهم الثاني للقبض عليه.
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