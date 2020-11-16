«الليلة وغدًا».. الحصيني يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار

تتزايد الفرصة بالاتجاه شمالًا..
قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إن فرصة هطول الأمطار ما زالت مواتية على مناطق عدة بالمملكة الليلة ويوم غد الثلاثاء.
وأضاف «الحصيني» بمداخلة لإذاعة «الرياض»، إن الفرصة مواتية لهطول الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية كلما اتجهنا شمالًا، وعلى منطقة جازان وعسير والباحة وخاصة ما بين المناطق الثلاث وسواحلها.
إلى ذلك توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس غدٍ الثلاثاء، سماءً غائمةً جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «جازان، عسير، الباحة» وأجزاء من المنطقة الشرقية، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق: «الحدود الشمالية والقصيم والشرقية».
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