الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية بـ«دافع إرهابي»

أكدت الشرطة الهولندية، أن واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي، كانت بدافع إرهابي، وذلك بعد إطلاق أكثر من 20 رصاصة على مبنى السفارة.

وكشفت الشرطة الهولندية أن الشخص الذي تم إيقافه، حاول قتل حارس الأمن بالسفارة السعودية في مدينة لاهاي، وفقًا للعربية.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قد أوضحت، الخميس الماضي، أن مجهولًا أطلق أكثر من 20 رصاصة على السفارة السعودية، دون وقوع أي إصابات؛ ولكن أحدثت تلك الرصاصات بعض الثقوب في الواجهة الرئيسة للسفارة.

وأفادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة هولندا، بتعرض مقر السفارة في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، لحادث إطلاق نار جبان فجر الخميس الماضي، وقد قام رجال أمن السفارة بإبلاغ الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي إلى السفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية، ولم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات.

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