تطوير آلية رفع البلاغ..
دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن» المتضمن إضافة بلاغات عن «قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية»، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.
ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية؛ للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أقرب وقت بكل وسيلة متاحة، كما يأتي رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ «911» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضًا:
القبض على 15 متهمًا بالسطو على محلات وسرقة مركبات في القصيم
كانت هذه تفاصيل خبر يشمل «بلاغات التحرش».. الأمن العام يدشن تطبيق «كلنا أمن» بنسخة مطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.