يشمل «بلاغات التحرش».. الأمن العام يدشن تطبيق «كلنا أمن» بنسخة مطورة

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن» المتضمن إضافة بلاغات عن «قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية»، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية؛ للتسهيل على المواطن والمقيم بالحصول على الخدمة الأمنية في أقرب وقت بكل وسيلة متاحة، كما يأتي رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ «911» في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.

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