«التعليم عن بُعد»: تمديد الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات

شددت على ضرورة سرعة المبادرة بالتنفيذ..
أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ ذلك عبر نظام تدارس.
وقال الحساب الرسمي لعمادة التعليم عن بعد عبر موقع «تويتر»: «نفيدكم بأنه قد تم تمديد فترة الاعتذار عن الفصل الدراسي والانسحاب من المقررات إلى يوم الثلاثاء الموافق ٢-٤-١٤٤٢ هـ الساعة ٣:٠٠ مساءً».
وأضافت: «لذا على من يرغب الاعتذار عن الفصل الدراسي سرعة المبادرة بتنفيذ ذلك عبر نظام تدارس خلال الفترة المحددة».
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