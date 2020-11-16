تورط 5 أشخاص في 9 جرائم سرقة بالرياض.. استخدموا أسلحة نارية وبيضاء

استدرجوا عاملين في تطبيقات النقل والتوصيل..

ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على خمسة أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة، واتخذت بشأنهم الإجراءات النظامية. صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على خمسة مواطنين في العقد الثاني من العمر، لتورطهم في ارتكاب «9» جرائم تمثلت في استدراج العاملين في تطبيقات النقل والتوصيل، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وجرائم نشل مستخدمين فيها الدراجات النارية، وبلغت قيمة المسروقات «15.000» ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة. اقرأ أيضًا: «المرور» يحذر من المراوغة بين المركبات: تسبب 3 مخاطر

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