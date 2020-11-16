استثناء من «الخطوط السعودية» للطلاب المبتعثين عند العودة للمملكة

بخصوص حمل القطع الإضافية..

أعلنت الخطوط السعودية، استثناء للطلاب المبتعثين بخصوص حمل القطع الإضافية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يسمح للطلاب المبتعثين بقطعة إضافية في حال عودتهم للسعودية؟». ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يسمح بحمل قطعة إضافية ثالثة مجانية لا يتجاوز حجمها 23 كيلو، للطلاب السعوديين المبتعثين القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية». وأضاف: «حيث يلزم إبراز هوية الطالب الدراسية بالإضافة إلى بطاقة الفرسان (المستوى الأزرق) عند إنهاء إجراءات السفر». Advertisements اقرأ أيضًا: إليك رابط الحجز.. "الخطوط السعودية" تعلن تسيير رحلات يومية وأسبوعية إلى تبوك «الخطوط السعودية» تبيِّن أسباب اختلاف الأسعار.. وتوجه نصيحة

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