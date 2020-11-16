«الأحوال المدنية» تنبه مستلمي الهُوية الوطنية: إجراء يجنبكم العقوبات

بعد جاهزية البطاقة بالمكاتب..

جدَّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية عند تسلم بطاقة الهوية الوطنية. وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه «في حال ورود رسالة للمواطن تفيده بجاهزية بطاقته للاستلام؛ فعليه التوجه إلى المكتب المختص، مع ضرورة اتخاذ الاحترازات الصحية كافة، واتباع التعليمات الموجهة إليه من قبل موظفي المكتب حتى لا تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها». اقرأ أيضًا: المرور: 3 أخطار تهدد سلامة المارة حال تجاوز الإشارة الضوئية

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