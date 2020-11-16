وزارة الصحة: نتائج فحص كورونا لا تعني «تأكيد التعافي»

قالت وزارة الصحة: «إن الاعتماد على نتيجة الفحص المتعلق بفيروس كورونا، ليس بالضرورة لتأكيد التعافي».

وأضافت الوزارة، عبر حساب «الصحة 937» التابع لها عبر موقع «تويتر»، «ليس بالضرورة الاعتماد على نتيجة الفحص؛ للتأكد من التعافي فمن الممكن أن تكون نتيجة الفحص إيجابية بينما اختفت الأعراض عند المصاب، ويمكن أن تكون عيّنتا الفحص سالبتين بعد تمام الشفاء وتأتي العيّنات اللاحقة إيجابية».

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وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 353556 حالة، وتم تسجيل 364 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 340668 حالة، فضلًا عن تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5676 حالة.

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