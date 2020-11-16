10 آلاف طالب وطالبة من المزاحمية بمنصة مدرستي

التقى محافظ المزاحمية خالد بن عبدالله العجمي، مدير مكتب تعليم جنوب الرياض الدكتور عبدالعزيز بن سعد الخشلان، وعددا من منسوبي المكتب والقيادات التربوية، وذلك لإطلاعه على سير العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة «مدرستي» في مدارس المحافظة، في ظل استمرار جائحة كورونا ، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

ونوّه محافظ المزاحمية أثناء اللقاء، بالدور المهم بين المعلمين والمعلمات والأسرة، لتحقيق ما ينفع أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات، في ظل ما يحظى به التعليم من دعم واهتمام حكومتنا الرشيدة، وتوفير الإمكانات اللازمة لمواصلة المسيرة التعليمية. وكشف الخشلان إحصاءات منصة مدرستي للتعليم عن بعد في مدارس المحافظة، التي يبلغ عددها 20 مدرسة للبنين، و27 مدرسة للبنات، حيث بلغ عدد الطلاب 4742 طالبا، ونسبة دخولهم في منصة مدرستي 96%، والطالبات 5516 طالبة ونسبة دخولهن في منصة مدرستي 95.77%، بإجمالي ‭10258‬ طالبا وطالبة، وبلغ عدد المعلمين 407 معلمين، ونسبة دخولهم في منصة مدرستي 97% والمعلمات 624 معلمة، ونسبة دخولهن في المنصة 100% و20 قائدا و20 قائدة مدرسة. وأضاف الخشلان أثناء عرضه، أن عدد الواجبات عبر منصة مدرستي، بلغ 8411 واجبا للطلاب، بينما بلغ عدد الواجبات للبنات 27746 واجبا، بينما بلغ عدد الدروس المتزامنة للبنين 19421 درسا، بينما بلغ عدد الدروس المتزامنة للبنات 45866 درسا. وذكر أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم وتعليم الرياض، لسير العملية التعليمية عن بعد، أظهرت قصة نجاح جديدة للوزارة وتعليم الرياض، بدعم وشراكة من الأسر وأولياء الأمور، وتفاعل المعلمين والمعلمات وقادة المدارس، بما يضمن استمرار المرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، في عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا. وتطرق الخشلان للفئة التي لم تستطع دخول منصة مدرستي لأسباب مادية، مؤكداً أن لهم الحق في الحضور للمدرسة، حيث إن المدرسة تستقبلهم يوماً في الأسبوع، لتقدم لهم الدعم لاستمرار العملية التعليمية، كما يقدم الدعم الفني اللازم لمن لم يستطع الدخول لمنصة مدرستي، أو من يواجه صعوبات تقنية في المنصات التعليمية الأخرى.