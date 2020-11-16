تحصين 7.6 ملايين حيوان ضد 11 مرضا وبائيا

وأظهر تقرير الوزارة، أنه تم تحصين 1.813.214 حيواناً ضد طاعون المجترات الصغيرة بنسبة 23.5 % من إجمالي الحيوانات المحصنة، وجاء في المرتبة الثانية الحمى القلاعية بـ1.783.007 حيوانات بنسبة 23.2 %، ثم التسمم الدموي الثلاثي بـ1.204.534 وبنسبة 15.6 %، ثم جدري الضأن بـ1.127.883، واللقاح مزدوج (11 عترة) بـ540.052، ثم لقاح بروسيلا بـ49.562، يليه 2998 بلقاح جدري الجمال، و1969 التهاب الجلد العقدي، 50 لقاح السعار أحادي الجرعة، وأخيراً لقاح حمى غرب النيل للخيل بـ14 حيواناً.
وتصدرت منطقة الرياض باقي مناطق المملكة بـ1.657.409 حيوانات تم تحصينها بنسبة 21.5 % من إجمالي الحيوانات المحصنة، تلتها مكة المكرمة بـ1.630.465 بنسبة 21.2 %، وجاءت تبوك الأقل بـ18626.
الحيوانات المحصنة
1.813.014 طاعون المجترات الصغيرة
1.783.007 الحمى القلاعية
1.204.534 التسمم الدموي الثلاثي
1.173.761 لقاح التسمم المعوي الثماني
1.127.883 جدري الضأن
540.052 اللقاح مزدوج (11 عترة)
49.562 لقاح بروسيلا
2998 لقاح جدري الجمال
1969 التهاب الجلد العقدي
50 لقاح السعار أحادي الجرعة
14 لقاح حمى غرب النيل للخيل
7.696.844 الإجمالي
حسب بعض المناطق
1.657.409 الرياض
1.630.465 مكة المكرمة
1.290.428 الشرقية
559744 الحدود الشمالية
531381 المدينة المنورة
489496 القصيم
389261 عسير
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