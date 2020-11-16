شراكة لوقف المؤسس مع تراحم

وقع الأمين العام لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لؤي بن همام طرابزوني اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» التي مثلها رئيس اللجنة بمحافظة جدة المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان، وذلك بعد ورشة عمل أقامتها لجنة تراحم بمحافظة جدة بعنوان «الشراكات الإستراتيجية».

ويقوم الوقف بموجب الاتفاقية بسقيا الشرائح المستهدفة ضمن قوائم جمعية تراحم من السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة.