مشايخ نجران: البيعة ذكرى تعزز الولاء وتعمق الانتماء

عبر مشايخ شمل منطقة نجران، عن فخرهم واعتزازهم بحلول الذكرى السادسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مجددين عهد الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة.

منجزات حضارية

قال شيخ شمل قبائل المكارمة الشيخ علي بن حاسن المكرمي: الذكرى السادسة لبيعة الملك سلمان بن عبدالعزيز تعد مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، وتدعونا إلى تأكيد الثقة بالرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين التي تحققت من خلالها المنجزات الحضارية وخطط المستقبل التطويرية لبناء دوت الخليج على أسس حديثة، من خلال مشروعات اقتصادية واجتماعية وتعليمية، جاءت مستشرفة لرؤية 2030 حيث تحل ذكرى البيعة السادسة للملك سلمان في الأيام المباركة، التي نشهد فيها اهتماما بصحة ومعيشة المواطن والمقيم، نظير ما تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية بقادتها الحكيمة لشعبها والمقيمين فيها في ظل جائحة فيروس كورونا، وما تقدمه من رعاية وعناية في كل المجالات الحياتية، كما وفرت كافة التسهيلات والدعم لجميع القطاعات لتقديم كافة الخدمات الإغاثية والمعيشية للمتضررين من هذه الجائحة على مستوى المملكة. مما أسهم بفضل من الله في تخفيف آثارها الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي يعاني منها العالم.

يضيف شيخ شمل قبائل جشم يام الشيخ سلطان بن سالم آل منيف: نحتفل في هذا اليوم التاريخي بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي حكم تطبيق الشريعة الإسلامية باتباع الكتاب والسنة، وبذل الجهود العظيمة لتوحيد راية العرب والأمة الإسلامية والقيام بشؤون العرب والمسلمين نصرة لهم، ويشرفني أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أسمى آيات التهاني على الذكرى السادسة منذ توليه سدة الحكم في البلاد، وسط تكاتف وتعاضد أبناء هذا الشعب الوفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم عليها أمنها ورخاءها واستقرارها، وأن يوفق سيدي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لكل ما فيه خير ومنفعة البلاد والعباد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

يوم تاريخي

الشيخ جابر بن شرفي أبو ساق شيخ شمل قبائل آل فاطمة يام قال: إن الست السنوات الماضية أعطت دلالات واضحة على حرص القيادة على المضي نحو مستقبل مشرق، مدفوعة بمحبة وإخلاص الشعب السعودي بتدعيم الأمن والاستقرار ومواصلة البذل والعطاء لتحقيق المزيد من الرفاهية والتنمية، وتأتي هذه المناسبة ونحن ننعم في بلادنا بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً، ثم بفضل التلاحم والترابط بين الشعب السعودي الوفي الأصيل والقيادة الرشيدة، أسأل الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين ويوفقهما لما فيه الخير وصلاح الأمة ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وينصر جنودنا على الحدود ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء.

حرص القيادة

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قال شيخ شمل مواجد يام الشيخ مانع بن جابر بن نصيب: ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومرور ستة أعوام حافلة بالخير والعطاء والنماء مناسبة غالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء دوت الخليج، فذكرى البيعة تدعونا للفخر بقيادتنا الرشيدة والاعتزاز بوطننا الغالي، وتجسيد لمشاعر الوفاء وصدق الانتماء لهذه الأرض المباركة أرض الحرمين الشريفين وإخلاص العمل من أجل تقدم ورفعة بلادنا بين الأمم، فالمملكة اليوم تؤكد للعالم أجمع أنها لم ولن تتخلى عن دورها القيادي في توجيه المنطقة نحو الأمن والسلام والاستقرار، وبلادنا الغالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تنعم -ولله الحمد- بنهضة تنموية شاملة وتطور في شتى المجالات، بما توفر لبلادنا من أجواء أمنية واقتصادية وحياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بكل ما يهم دوت الخليج والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاحات، وما وصلت إليه من خلال تقدم يمكن ملاحظته بوضوح من خلال رصد للعطاءات والإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات، بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة.

الفخر بالقيادة

يقول شيخ شمل قبائل آل فهاد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن عايض: ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومرور ستة أعوام على توليه مقاليد الحكم صارت خلالها كل نواحي الحياة في السعودیة ورش عمل وبناء، وتمكنت من تجاوز أزمات أمنیة واقتصادیة ومالیة وتنمویة مر بها العالم، قاد خلالها خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المملكة إلى بر النمو والمستقبل، مضت 6 أعوام من العزم والحزم للملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مثلت نقلة نوعية للمملكة اقتصاديا وسياسيا وأمنيا.

عمل وبناء

الشيخ مبارك بن ذيب المهان شيخ شمل قبائل آل فطيح يام قال: إن الاحتفاء بذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يكتسب قيمته ومصداقيته عندما يترجم إلى إنجازات شهد لها كل دوت الخليج بأنها إنجازات ذات سمات وخصائص متميزة، وأنها بذلك تشكل علامات فارقة في مسيرة دوت الخليج وتحولاً نوعياً في مستويات الارتقاء به نحو آفاق من السياسات الحكيمة وبخاصة ما يتصل منها بخدمة ضيوف الرحمن حجاجاً ومعتمرين وزائرين، وأن الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن ومواطنة هو احتفاء بالأمن والأمان والإنجاز والعطاء، تم خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة، المحتاج قبل الغني، والقرية قبل المدينة حتى تتحقق بإذن الله تنمية متوازنة وشاملة.