نفذت أمانة منطقة عسير ممثلةً في إدارتي الرقابة الفنية والصحية العديد من الجولات الرقابية والفنية والصحية، حيث قامت الإدارتان بأعمالهما الميدانية بمتابعةِ أمانة المنطقة ووفق خططها الميدانية والرقابية. وفيما يخص إدارة الرقابة الصحية والأسواق، فقد نفذ مراقبو الإدارة عددًا من الجولات وصل عددها إلى 71 جولة رقابية على مجموعة من المنشآت التجارية والصحية والباعة الجائلين، إضافةً إلى متابعة كافة البلاغات وإغلاقها فور ورودها، وتم ضبط 46 مخالفة على مجموعة من المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمحلات التجارية الأخرى. وفي المقابل، فإن إدارة الرقابة الفنية نفذت عددًا من الجولات الرقابية وصل عددها إلى 38 جولةً على المباني.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 46 مخالفة صحية وتجارية بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.