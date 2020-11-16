وادي ذهب خال إلكترونيا

في الوقت الذي شكا عدد من أهالي وادي ذهب بمحافظة أحد رفيدة بعسير، من ضعف شبكة الاتصالات التي أثرت على حياتهم اليومية وأعاقت تحصيل الطلاب لدروسهم، أكدت إدارة التعليم بالمنطقة أن نسبة حضور الطلاب حتى صباح الأحد الماضي، بلغت 97.9 %.

بوابات إلكترونية

أكّد الأهالي أن شبكة الاتصالات باتت مرتبطة بأدق تفاصيل حياتهم اليومية؛ حيث لا تنجز معاملاتهم إلا عبرها، ومنها تسجيل أبنائهم في المدارس عبر «نور»، ومعاملات وزارة الداخلية عبر «أبشر»، وبوابة «وصال» من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تسعى للوصول للمتعففين، وغيرها من البوابات الإلكترونية.

استمرار المشكلة

قال مفرح الحساني الطالب بوادي ذهب إن الخلل الذي تشهده تهامة بصفة عامة في هذه الأيام لا يطاق، متسائلا كيف لا يتسنى لكبريات الشركات إصلاح الخلل الذي أثر على الطلاب الذين يخشون من تدني مستواهم التعليمي ونتائجهم حال استمرار المشكلة.

وأفاد بأنهم يضطرون إلى الصعود إلى أماكن مرتفعة لالتقاط إرسال الشبكة، لافتًا إلى أن المعاناة تزيد مع الطلاب خاصة عبر الدخول للمنصة.

شركات الاتصالات

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في المقابل تقدم قائدو مدارس وادي ذهب بشكاوى إلى شركات الاتصالات مطالبين بحل المشاكل التقنية في أقرب وقت، فيما أكد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمنطقة عسير محمد مانع، أنه حتى صباح يوم الأحد الموافق 29/3/1442، كانت نسبة حضور الطلاب 97.9 %.

الأهالي وانقطاع الاتصالات

توقف معاملاتهم الإلكترونية

صعوبة تسجيل أبنائهم في «نور»

الحرمان من خدمات العمل والتنمية الاجتماعية

الخشية من تدني مستوى الطلاب التعليمي