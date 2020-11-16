أمير نجران: للإعلام دور وطني

التقى أمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، في مجلسه الأسبوعي «الإثنينية» إعلاميي المنطقة، وأشاد بجهودهم واحترافيتهم في جميع الأحداث، وآخرها جائحة فيروس كورونا ، مؤكد أهمية الإعلام في نقل ما تتمتع به المملكة من نهضة تنموية وحضارية وثقافية، وأن للإعلام الدور الكبير في خدمة دوت الخليج، والتنمية التي تعيشها المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين. وقال أمير نجران: إن ما نبحث عنه هو الإعلام المتزن البناء، الذي يواكب المنجزات الوطنية في كافة الأصعدة، ويعمل على إبراز المقدرات الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية، التي تتمتع بها بلادنا.



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