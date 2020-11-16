التدريب التقني يؤهل شباب وفتيات نجران لسوق العمل

عبر مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار، عن فخره واعتزازه بحلول الذكرى السادسة للبيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال آل جبار: تبتهج المملكة بالذكرى السادسة لبيعة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك الحزم والعزم، ‏الذي أكد للعالم بأسره ‏ما تمثله هذه البلاد المباركة ‏من دور فاعل ‏في قيادة العالم الإسلامي، والمكانة العالية للمملكة العربية السعودية بين بلدان العالم في شتى المجالات وهذه المناسبة تستدعي الكثير من المعاني الوطنية السامية التي انغرست في أعماق أبناء دوت الخليج المعطاء، وترجمة لذلك الحب العميق والانتماء الصادقين المتبادل بين القيادة والشعب.

اجتثاث الفساد

أضاف آل جبار: إن ذكرى البيعة الخالدة تدفعنا لاستلهام مرحلة النماء الذي تمر به المملكة على المستويات كافة، كما أنها تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030.

العملية التدريبية

أوضح آل جبار، أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران هي الإدارة التي تشرف على سير العملية التدريبية في وحدات المنطقة ومحافظاتها، وفق الرؤية والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برفع الطاقة الاستيعابية القصوى للتدريب التقني والمهني لأبناء وبنات منطقة نجران بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل والتوظيف الأمثل للكوادر البشرية والتجهيزات المتاحة لرفع الطاقة الاستيعابية للحد الأقصى بالوحدات التدريبية مع تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة التدريب ، وقيمنا مستمدة من شريعتنا الإسلامية السمحة ومن أعمال السلف الصالح والتعاون، والتطوير والمصداقية والشفافية والإخلاص والعمل الجماعي.

الخطط التنفيذية

قال آل جبار إن أهداف التدريب التقني والمهني بنجران متابعة تطبيق وتنفيذ معايير الجودة بالوحدات التدريبية، وتطبيق الخطط التنفيذية للوحدات الإدارية بالإدارة، والعمل على متابعة رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للوحدات التدريبية بالمنطقة، والاستمرار في متابعة تنفيذ برامج الصيانة التطوعية، وتقديم برامج تدريبية لكل شرائح المجتمع تلبي احتياج سوق العمل، ومتابعة سير أعمال مشاريع المؤسسة بالمنطقة، والعمل على تطوير قدرات منسوبي الإدارة من إداريين و فنيين، والعمل على تنفيذ برامج المؤسسة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على إبراز دور المؤسسة بالمنطقة، واستمرار الإدارة في تقديم الدعم والخدمات لأبطال القوات المسلحة، والتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة، والاستمرار في تفعيل المسؤولية الاجتماعية بالإدارة، والعمل على التنسيق مع الوحدات التدريبية لتنظيم حفل تخرج جماعي .

إنجازات المشاريع

يضيف آل جبار أن المنشآت التدريبية التابعة للإدارة هي الكلية التقنية للبنين بنجران، والكلية التقنية للبنات بنجران، والمعهد الصناعي الثانوي بنجران، والمعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية بشرورة، وفرع الكلية بمحافظة يدمه، وفرع الكلية التقنية بمحافظة حبونا، ومشاريع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تنفذ حاليا بمنطقة نجران هي مشروع الكلية التقنية للبنات بشروره والذي شارف على نهايتها بنسبة إنجاز بلغت 76% بتكلفة تقدر التدريب التقني والمهني في مواجهة جائحة كورونا المستجد، وعدد المحاضرات المنفذة عن بعد: 12588 بنسبة حضور متدربين 88% وحضور مدربين 100 % ، وعدد الخريجون 507 ، وبرامج تدريبية متخصصة للمتدربين بلغت 927 ومبادرة وثيقتك إلى منزلك بلغت 445 ، وبرامج تدريبية للمدربين بلغت 27 برنامجًا استفاد منها 927 مدربًا ومدربة، والتغريدات والمنشورات التوعوية بلغت 143 .

مبادرة العطاء

المبادرات المجتمعية التي قدمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران شملت مبادرة (تقني العطاء) وتعنى بالجانب التطوعي في تخصصات التدريب التقني والمهني بالمنطقة يندرج تحت هذه لمبادرة عدد من البرامج منها الصيانة التطوعية لمنازل ذوي الدخل المحدود وأسر شهداء الواجب بمنطقة نجران، بالشراكة مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، وتم في نسختها الماضية صيانة أكثر من 20 منزلاً بمشاركة فريق عمل من التدريب التقني والمهني ممثلا بـ 40 مدربًا ومتدربًا، وتم إطلاق البرنامج في نسخته الخامسة هذه الأيام، وبرنامج صيانة المساجد، وتم تنفيذ هذا البرنامج بالتزامن مع فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني التسعين، وصيانة السيارات لمستفيدي الجمعية الخيرية بمحافظة شرورة، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي للمتدربين ذوي الدخل المحدود، ومبادرة العطاء التدريبي، وتم خلال تنفيذ 27 برنامجًا تدريبيًا بواقع أكثر 160 ساعة تدريبية وبلغ عدد المستفيدين قرابة 2600 مستفيد ومستفيدة في تخصصات، والأمن السيبراني – التخطيط الاستراتيجي – التفكير الإبداعي – المهاارت القيادية – إدارة الأولويات – مهارات استخدام الحاسب – صناعة النجاح – أنماط القيادة – فن إدارة الوقت – المعاملات الالكترونية – خدمة العملاء – مخاطر الجرائم المعلوماتية، ومبادرة الوقاية من فايروس كورونا المستجد، المساهمة في تنظيم دخول وخروج المصلين لصلاة الجمعة، وتوزيع أكثر م 700 كمامة من إنتاج الكلية التقنية للبنات، وتوزيع ملصقات التباعد والملصقات التوعوية في المجمعات التجارية والمساجد.

بيئة جاذبة

أهم منجزات التدريب التقني والمهني بنجران الإشراف على سير أعمال الجودة في التدريب – التدقيق الخارجي لمنهجية الجودة – برامج الخدمة المجتمعية – المشاريع ، وتطبيق معايير السلامة المهنية داخل المنشآت التدريبية، والعمل على تحسين البيئة التدريبية حتى تكون بيئة جاذبة، والتواصل الفعال مع المستفيدين والعملاء عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ أكثر من 35 برنامجًا من برامج خدمة المجتمع لجميع شرائح المجتمع، وتطوير قدرات منسوبي المؤسسة بالمنطقة بأكثر من 120 برنامجًا تطويريًا، وصيانة ذاتية لجميع الأجهزة التدريبية والتجهيزات والمباني في المنطقة، والإشراف على تدريب أكثر من 2360 متدربًا في المعاهد الأهلية الداخلة تحت نطاق إشراف الإدارة بأكثر من 280 برنامجًا تدريبيًا، وإطلاق أكثر من 13 برنامجًا من برامج التوجيه المهني والإرشاد في جميع الوحدات التدريبية، مع تجاوز عدد المستفيدين من هذا البرامج أكثر من 1500 متدرب ومتدربة، والإشراف على سير مشاريع المؤسسة في المنطقة ،وإطلاق أكثر من مائة برنامج للصيانة الوقائية في جميع وحدات المنطقة، وإقامة حفل خريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة، وإطلاق المبادرات المجتمعية.

الفرص الوظيفة لوحدات التدريب التقني

-كلية التقنية للبنات: 47

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-كلية التقنية للبنين: 158

- المعهد الصناعي الثانوي بنجران: 29

- المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية بشرورة: 32

مجموع الفرص الوظيفية: 269

مجموع ملتقيات التوظيف: 5

برامج التهيئة للخريجين والخريجات: 8

التدريب الأهلي للربع الأول هذا العام

المعاهد الأهلية للتدريب رجال: 7

المعاهد الأهلية للتدريب نساء: 5

عدد المستفيدين من المنشآت التدريب الأهلي: 627

عدد المستفيدات من منشآت التدريب الأهلي : 372

المستفيدون من برامج الدبلوم : 371

المستفيدون من الدورات التأهيلية : 159

المستفيدون من الدورات التطويرية 469