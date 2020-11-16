الوديعة بوابة المساعدات الإنسانية

يعد منفذ الوديعة واحدا من أهم المنافذ التي توصل من خلالها المملكة مساعداتها الإنسانية للشعب اليمني، الذي يئن تحت وطأة ميليشيا الحوثي الإرهابية، إذ تمر من خلاله آلاف الشحنات الغذائية والمساعدات الطبية التي يحتاجها اليمنيون، فضلا عن كونه محطة عبور الأشقاء الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة والزيارة.

نشاط إشعاعي

يضم المنفذ مركزا لفحص الحاويات والمركبات المتجولة بنظام الأشعة السينية، من خلال جهاز متحرك يمكن أن يقدم ميزات فحص ممتازة مثل التمييز بين المواد العضوية وغير العضوية ومسح سريع ورصد أي تفاعل أو نشاط إشعاعي، وهذه الأجهزة تسلط أشعة سينية ذات كثافة ضئيلة، لإجراء عملية مسح لسطح المركبة فقط، من دون اختراقها، بهدف الكشف عن أية ممنوعات أو مخالفات قد يرتكبها مسافرون، ويمكنه التحرك بسهولة بين مواقع التفتيش، ويمكن نشره للاستخدام خلال 15 دقيقة، ويقوم بضبط زوايا المسح وبطريقة مختلفة للمسح مثل مرور السيارات المفحوصة المباشر (DT) الذي من شأنه أن يزيد سهولة التنقل والكفاءة التشغيلية.

مدينة الحجاج

تقع مدينة الحجاج في مركز الوديعة، وتبعد عن منفذ الوديعة 15 كيلومترا، إذ يقع المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتم إنجازه بتكلفة بلغت حوالي 2 مليون ريال كمرحلة أولى، يحتضن المشروع صالتين للرجال والنساء، بكامل الخدمات، و54 غرفة، منها 34 غرفة مجهزة بالتكييف والفرش وصالة استقبال و16 دورة مياه للرجال وقسم خاص للنساء يحوي 20 غرفة بكامل خدماتها وصالة استقبال و16 دورة مياه، ومسجدًا بسعة 500 مصل، وساحة لمواقف الحافلات تصل إلى 50 حافلة، كما دشنت المرحلة الثانية، حيث تتضمن توسعة مواقف الحافلات ومسطحات خضراء وتهيئة مبانٍ للإدارات الحكومية المعنية المشاركة، تضم مركز الحج والعمرة، ومكتب الوكلاء الموحد، والعيادة الطبية التي تشرف عليها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ومركز للتوعية الذي يديره فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والورشة المتنقلة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني.

المدينة السكنية

تعتبر المدينة السكنية من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الست الماضية لموظفي جمارك الوديعة بمحافظة شرورة، ويبعد 50 كيلو عن شرورة تحفة معمارية بارزة وسط مركز الوديعة الذي يبعد عن منفذ الوديعة 15 كيلومترا، حيث يقع على مساحة 230 ألف متر، ويضم 102 فيلا تبلغ مساحة كل فيلا 25*20، وتحوي فناء خارجيا وغرفة سائق وموقف سيارة ودورا أرضيا يضم غرفة استقبال ومجالس للرجال والنساء ودورا علويا يتكون من غرف نوم وغرفة معيشة.

6 مدارس

يوجد 15 محلا تجاريا متعددة الأغراض وست مدارس بنين وبنات ومسجد، كما يوجد خزان عالٍ بارتفاع 40 مترا وحجم 320 مترا مكعبا وست بحيرات تبخير للصرف الصحي، ويبلغ طول الطريق الواصل بالطريق الدولي 220 كيلومترا و6 حارات مرورية، إضافة إلى السور الخارجي للمشروع والذي يصل إلى 1680 مترا وتبلغ أسوار الفلل 5700 متر، وبلغت كمية أعمال الردم 620 مترا أما الأسطح 73 ألفا، كما يضم المشروع أعمال إنارة تتكون من 217 عمودا بارتفاع 15 و 6 و 4.5 أمتار، ويوجد ممشى بسعة 1100 متر على شكل حرف «يو»، وأحواض زراعية بمسطح بلغ 2700 متر وحديقة وسطية مساحتها 14 ألف متر مربع، وعن الأعمال الكهربائية يوجد بالمشروع 13 غرفة كهرباء داخلية وغرفة كهرباء ومولد بموقع المحطة مع غرفة رئيسية ومحطة خفض جهد من 33 إلى 13.8 أما ما يخص الأعمال الميكانيكية تتكون خطوط الصرف من 78 طبقا وخطوط تغذية المياه ومكافحة الحرائق بعدد 34 حنفية ومحطة الصرف الصحي.

مدينة الحجاج

- تبعد عن منفذ الوديعة 15 كيلومترا

- بمساحة 10 آلاف متر مربع

- تكلفتها 2 مليون ريال كمرحلة أولى

- صالتان للرجال والنساء بكامل الخدمات

- 54 غرفة

- صالة استقبال للحجاج

- 16 دورة مياه للرجال

- قسم خاص للنساء يحوي 20 غرفة

- مسجد بسعة 500 مصلٍ

- ساحة لـ50 حافلة

- مسطحات خضراء

- مركز للتوعية

- مركز لهيئة الأمر بالمعروف

- ورشة متنقلة

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المدينة السكنية

- تبعد عن شرورة 50 كيلومترا

- مساحة 230 ألف متر

- تضم 102 فيلا

- 15 محلا تجاريا

- 6 مدارس بنين وبنات

- 6 بحيرات تبخير للصرف

- 6 حارات مرورية

جهاز الأشعة السينية

- مركز للحج والعمرة

- مكتب الوكلاء الموحد

- ممشى بسعة 1100 متر

- 13 غرفة كهرباء داخلية

- عيادة طبية

- حلول أمنية متنقلة

- مميزة مع مرونة

- قدرة على التكيف

- إنتاجية عالية من 20-25 وحدة / ساعة

- المسح يصل إلى 150 وحدة / ساعة

- نظام مستقل بالكامل مع وجود مرونة لمستوى ارتفاع المسح

- يعمل بشكل جيد في الظروف المناخية القاسية

- تقنية الطاقة المزدوجة والمتداخلة