الشرطة الهولندية: إطلاق النار على السفارة السعودية كان بدافع إرهابي



قالت الشرطة الهولندية، إن إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي، الذي وقع الأسبوع الماضي، كان بدافع إرهابي. وأضافت الشرطة الهولندية، أن الموقوف حاول قتل حارس السفارة السعودية في لاهاي. وفي وقت سابق، كشف ناصر آل غنوم القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالإنابة في لاهاي تفاصيل حادثة إطلاق النار على السفارة، قائلا، إن إطلاق النار تم الساعة 5.37 صباحا، ولم يكن متواجدا بالمبنى سوى رجال أمن، ولم تتم إصابة أي منهم، وفق قناة الإخبارية. وأضاف أن السفارة تقع على طريق عام، لذا فالمجرم ترجل من سيارته ومن ثم أطلق النار على واجهة المبنى ووقعت بالمبنى خسائر بسيطة.

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