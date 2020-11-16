السعودية اليوم / رئيسة جامعة الأميرة نورة تشارك في ملتقى حوارات المملكة الثالث "نتحاور لنتسامح"



الرياض ربيع الاخر 1442 الموافق 16 نوفمبر 2020 واس.

شاركت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن،الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اليوم، في ملتقى حوارات المملكة الثالث "نتحاور لنتسامح"، الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني"عن بُعد"، تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح، بجلسته الرابعة بعنوان "دور التعليم في تعزيز قيم التسامح".

وأوضحت العيسى، أن التسامح ينطلق من مبادئنا الإسلامية، وأن الجامعة تسعى لتعزيز قيمة التسامح لدى الطالبات من خلال: التطوع الممنهج، والتنوع في الحرم الجامعي، والتعليم المبني على المواطنة العالمية، والأنشطة

ونوهت المعالي في عرضها الذي قدمته "عن بُعد"، بجهود الجامعة في هذا الشأن، إذ تعمل على تعزيز التنوع بتخصيص صالات دولية للتعارف تنطلق منها مبادرة "توأمة اللغات"، ومبادرة "مجتمعات تعلم اللغة". بالإضافة إلى تفعيل التعليم المبني على المواطنة العالمية، وعقدت ما يقارب 17 شراكة تعليمية دولية، و 4 برامج أكاديمية بشراكة دولية وإقامة برنامج التبادل الطلابي.

وخلال العرض أشارت معالي رئيسة الجامعة إلى نسبة المتطوعات من أعضاء هيئة التدريس التي بلغت 45% لعام 2019م، بينما بلغ عدد المتطوعات من الطالبات حوالي 11 ألف طالبة بين عامي 2018-2019م، وحصل منهن 2.515 طالبة على رخصة التطوع.

وأوضحت أن جامعة الأميرة نورة تركز على أربع قيم رئيسة هي: النماء، الوعي، الريادة، التجدد،حرصت الجامعة على غرسها لدى الطالبات، من خلال استحداث برنامج موازي للمهارات والقيم.

وأكدت معاليها اهتمام جامعة الأميرة نورة بالإعلام وتأثيره على صناعة الرأي العام، من خلال منصاتها الرقمية بإعداد مواد معرفية، ذات علاقة بالقضايا العالمية المشتركة، وربطها بالجامعة وأحداثها بصفها قوة مؤثرة لنشر الوعي في المجتمع الداخلي والخارجي، وتسليط الضوء على قضايا تتعلق بالتعليم،ونشر المعرفة، والمسؤولية الإنسانية تجاه قضايا العالم من خلال ملف سنوي تفاعلي وسم #نورة_و_العالم.

//انتهى//

22:18ت م

0209



الرياض ربيع الاخر 1442 الموافق 16 نوفمبر 2020 واس.شاركت معالي رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن،الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، اليوم، في ملتقى حوارات المملكة الثالث "نتحاور لنتسامح"، الذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني"عن بُعد"، تزامناً مع اليوم الدولي للتسامح، بجلسته الرابعة بعنوان "دور التعليم في تعزيز قيم التسامح".وأوضحت العيسى، أن التسامح ينطلق من مبادئنا الإسلامية، وأن الجامعة تسعى لتعزيز قيمة التسامح لدى الطالبات من خلال: التطوع الممنهج، والتنوع في الحرم الجامعي، والتعليم المبني على المواطنة العالمية، والأنشطة الرياضية الجماعية، بالإضافة إلى إقامة برنامج الكشافة.ونوهت المعالي في عرضها الذي قدمته "عن بُعد"، بجهود الجامعة في هذا الشأن، إذ تعمل على تعزيز التنوع بتخصيص صالات دولية للتعارف تنطلق منها مبادرة "توأمة اللغات"، ومبادرة "مجتمعات تعلم اللغة". بالإضافة إلى تفعيل التعليم المبني على المواطنة العالمية، وعقدت ما يقارب 17 شراكة تعليمية دولية، و 4 برامج أكاديمية بشراكة دولية وإقامة برنامج التبادل الطلابي.وخلال العرض أشارت معالي رئيسة الجامعة إلى نسبة المتطوعات من أعضاء هيئة التدريس التي بلغت 45% لعام 2019م، بينما بلغ عدد المتطوعات من الطالبات حوالي 11 ألف طالبة بين عامي 2018-2019م، وحصل منهن 2.515 طالبة على رخصة التطوع.وأوضحت أن جامعة الأميرة نورة تركز على أربع قيم رئيسة هي: النماء، الوعي، الريادة، التجدد،حرصت الجامعة على غرسها لدى الطالبات، من خلال استحداث برنامج موازي للمهارات والقيم.وأكدت معاليها اهتمام جامعة الأميرة نورة بالإعلام وتأثيره على صناعة الرأي العام، من خلال منصاتها الرقمية بإعداد مواد معرفية، ذات علاقة بالقضايا العالمية المشتركة، وربطها بالجامعة وأحداثها بصفها قوة مؤثرة لنشر الوعي في المجتمع الداخلي والخارجي، وتسليط الضوء على قضايا تتعلق بالتعليم،ونشر المعرفة، والمسؤولية الإنسانية تجاه قضايا العالم من خلال ملف سنوي تفاعلي وسم #نورة_و_العالم.//انتهى//22:18ت م0209

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