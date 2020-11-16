السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 27354 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت 27354 إصابة و 504 حالات وفاة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم في بيانها الإحصائي اليوم: بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 1205881 إصابة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45733 حالة وفاة وذلك منذ بداية أزمة الجائحة في البلاد.

21:04ت م

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روما 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت 27354 إصابة و 504 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم في بيانها الإحصائي اليوم: بعد الإعلان عن هذه النتائج ارتفع عدد الإصابات إلى 1205881 إصابة، في حين ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 45733 حالة وفاة وذلك منذ بداية أزمة الجائحة في البلاد.21:04ت م0193

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