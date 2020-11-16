

تبوك01 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من خلال فعاليات المرحلة الخامسة من القافلة الزراعية الإرشادية، التي انطلقت اليوم في منطقة تبوك للتعريف ببرنامج سعودي قاب "شهادة سياسة الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة" (Saudi G.A.P).

وتوفر شهادة "سعودي قاب" شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين، وسلامة الغذاء وإمكانية تتبع مصدره، والمحافظة على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم ورعايتهم، وسلامة الحيوانات.

وتشمل فوائد الحصول على شهادة "سعودي قاب" على تحسين العمليات والممارسات الزراعية، والمحافظة على البيئة، وسلامة القائمين على البرامج الزراعية، وتمكين صغار المزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين الجودة، والحد من استخدام المبيدات الحشرية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات الزراعية المحلية وحصولهم على منتج غذائي صحي وآمن.

// انتهى //

21:02ت م

0191





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شهادة "سعودي قاب" تحقق الاطمئنان لدى المستهلكين وتوفر شبكة محلية تربط المزارعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.