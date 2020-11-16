السعودية اليوم / هولندا تسجل 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أمستردام 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واس

سجلت هولندا 4873 إصابة جديدة بفيروس

ووفقاً لبيانات المعهد الهولندي للصحة العامة اليوم، يرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 452874 إصابةً والوفيات بالجائحة إلى 8530 حالة وفاة.

// انتهى //

20:57ت م

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أمستردام 1 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 16 نوفمبر 2020 م واسسجلت هولندا 4873 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 44 حالة وفاة بالجائحة خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً لبيانات المعهد الهولندي للصحة العامة اليوم، يرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 452874 إصابةً والوفيات بالجائحة إلى 8530 حالة وفاة.// انتهى //20:57ت م0188

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