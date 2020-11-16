- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا : إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بدافع إرهابي والان مع التفاصيل
الإثنين 16 نوفمبر 2020
أعلنت الشرطة الهولندية اليوم "الإثنين" أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ"دافع إرهابي".
واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عاماً الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.
وجاء إطلاق النار على السفارة السعودية غداة تفجير استهدف إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في جدة بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب.
وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملا عنيفا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ"غاية إرهابية".
وتابع البيان أن "النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ومدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا : إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بدافع إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.