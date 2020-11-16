هولندا : إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بدافع إرهابي

الإثنين 16 نوفمبر 2020

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم "الإثنين" أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي تصرّف بـ"دافع إرهابي".



واعتُقل المشتبه به البالغ 40 عاماً الخميس الماضي بعد ساعات من الواقعة التي لم يصب فيها أحد بأذى.

وجاء إطلاق النار على السفارة السعودية غداة تفجير استهدف إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في جدة بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

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وجاء في بيان الشرطة الهولندية أن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملا عنيفا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ"غاية إرهابية".

وتابع البيان أن "النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ومدد القضاة توقيف المشتبه به لأسبوعين.