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سكوب إمباير: السعودية تعتبر التكنولوجيا ركيزة أساسية في رؤية 2030
بعد استعدادها لتوفير 60 ألف نقطة اتصال واي فاي مجانية
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
تعتبر السعودية التكنولوجيا ركيزة أساسية في رؤيتها لعام 2030 ، ولذا سوف تستثمر بشكل كبير في تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
شبكات واي فاي مجانية
وأبرز موقع سكوب إمباير مبادرة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) والتي ستوفر 60 ألف نقطة اتصال واي فاي مجانية في عدد من الأماكن العامة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المستشفيات ومراكز التسوق والحدائق العامة والحرمين الشريفين لمدة تصل إلى ساعتين يوميًا في عدد من المدن.
وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، محمد بن سعود التميمي في بيان: “تعكس هذه المبادرة تطور البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات في المملكة وتسهم في تحقيق المهمة الاستراتيجية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين تحولها إلى مجتمع رقمي”.
وسيتم تنفيذ المبادرة من خلال التعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في المملكة.
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