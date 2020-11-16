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2020-11-16 السعودية تدين وتستنكر الهجمات الصاروخية على العاصمة الإرترية أسمرة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت العاصمة الإرترية أسمرة. وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الأطراف لخطوات فورية لخفض التصعيد، وإنهاء النزاع بالطرق السلمية، بما يحفظ حياة الأبرياء ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة .



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