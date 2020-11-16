أدبي الأحساء ينفذ افتراضيًّا ندوة بيعة ملك وولاء شعب

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

بمناسبة ذكرى البيعة السادسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يقيم نادي الأحساء الأدبي ضمن برامجه الافتراضية عند الساعة الثامنة من مساء الأربعاء الثالث من شهر ربيع الآخر 1442هـ الموافق للثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري 2020م ندوة عبر تطبيق (ZOOM)، تحت عنوان “بيعة ملك وولاء شعب”، وتشمل عددًا من المحار المهمة.

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ويشارك بالحديث فيها كل من: السفير علي بن عواض عسيري، وسفير المملكة في باكستان ولبنان سابقًا، وسيتحدث عن محور علاقات المملكة الدولية، بينما يتحدث رجل الأعمال عضو مجلس الشورى رئيس غرفة الأحساء سابقًا صالح بن حسن العفالق عن المحور الاقتصادي، أما محور التاريخ والمستقبل، فسيكون الحديث فيه من نصيب الدكتورة مريم بنت خلف العتيبي من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج.

وسيقوم بإدارة هذه الندوة المذيع ومقدم البرامج التلفزيونية الإعلامي شاكر بن عبدالعزيز السيف.

وسيكون رابط الندوة متاحًا على تطبيق النادي في منظومة الهواتف الذكية، حيث نسعد بدخول الجميع.

