شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: المملكة وضعت بصمتها على خارطة قيادة العالم والان نبدء بالتفاصيل

- رحبت بحضور الإعلاميين لمتابعة "G20" وفق البروتوكولات الصحية

أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن المملكة وضعت بصمتها على الخارطة القيادية في العالم، وهي الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين (G20)، كماإنها فتحت قلبها و ابوابها للإعلاميين ورحبت بحضور الإعلاميين ، من خلال وضع البرتوكولات الصحية التي تقوم على حمايتهم الصحية و تمكينهم من الحصول على المعلومات المطلوبة خلال الG20. و هذه فرصة ثمينة للتعرف على ما لدى المملكة من إمكانات.

جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عقد بالرياض اليوم لتسليط الضوأ على اخر الاستعدادات قبل استضافة المملكة للقمة يومي السبت والاحد المقبلين.

من جانبه أكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء فهد المبارك ان قمة المجموعة ستكون مختلفة هذا العام. وستكون من اهم قمم مجموعة العشرين لانها هذا العام كان حافلاً بالاحداث وكذلك بالإنجازات ولذلك نرجوا ان شاء الله ان يتم عقد اجتماع ناجح.