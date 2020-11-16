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مذكرة تفاهم بين مجلس الجمعيات الأهلية بالرياض وجمعية الإعلاميين السعوديين
تهدف إلى إنشاء وتكوين منصة إعلامية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض
أبرمت مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض مذكرة تفاهم مع جمعية الإعلاميين السعوديين، حيث وقعها كل من رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض الدكتور ثامر بن ناصر بن غشيان ورئيس مجلس إدارة جمعية الإعلاميين السعوديين عبدالله بن محمد الشهري.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتكوين منصة إعلامية لتخطيط وإعداد وتنفيذ البرامج والمبادرات والمشروعات الإعلامية التي تخدم القطاع غير الربحي وترفع مستوى الأداء الإعلامي للجمعيات الأهلية وفق السياسة الإعلامية السعودية وأهداف وتوجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وسيتم عقد ورشة عمل تنفيذية يحضرها ممثلون عن الطرفين والشركاء الإستراتيجيون للجمعية لوضع الخطوط العامة للعمل مع مطلع العام الميلادي القادم.
وأثنى رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، ثامر بن غشيان، على مبادرة جمعية الإعلاميين السعوديين، وتمنى أن تكون المذكرة نواةً لعمل نوعي يخدم قطاعًا مهمًّا أولته رؤية المملكة 2030 أهمية خاصة وتدعمه وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية من خلال قطاعاتها المختصة بتنظيم وإدارة القطاع غير الربحي في المملكة.
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