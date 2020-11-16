شكرا لقرائتكم خبر عن طريف: انقلاب ناقلة غاز على الطريق الدولي دون إصابات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - باشرت فرق الدفاع المدني وعدد من فرق الجهات الأمنية حادث انقلاب ناقلة غاز بالطريق الدولي بالقرب من مدخل محافظة طريف الشرقي، حيث هرعت الفرق للموقع للحيلولة دون وقوع خسائر.
وعلمت «الخليج 365» أن التحقيقات ما زالت جارية، فيما تواصل الفرق عملها للسيطرة على الغازات المنبعثة من الناقلة، دون حدوث أي إصابات.
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