شكرا لقرائتكم خبر عن طيران أديل يطلق عروضاً لرحلاته إلى القصيم تبدأ من 199 ريالاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كالنافذة المطلة على المدن وتحديداً في مركز القلب الشمالي من المملكة، تقع منطقة تجمع قوى الاقتصاد والدين والعلم، وتحتضن أهم المعالم السياحية وأبرز المواقع التراثية والثقافية التي تحمل خلفها إرثاً عميقاً وتاريخاً غنياً، إنها «منطقة القصيم»، إحدى أبرز المناطق الإدارية الثلاث عشرة بالمملكة، والبالغ مساحتها حوالى 73 ألف كيلومتراً مربعاً، وتمثل حوالى 3.2% من إجمالي مساحة المملكة.

«القصيم» منطقة حالها كحال بقية مناطق المملكة تشهد نمواً عمرانياً وتطوراً حضارياً وذلك في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ بما يحقق الرفاهية للمجتمع والمواطن على حد سواء، كما تعد من المناطق الغنية في ثرواتها الاقتصادية والحيوانية والزراعية خصوصاً إنتاج التمور المتميزة، حتى أضحت مقصداً للسياح من مختلف مناطق المملكة والدول المجاورة، وذلك في ظل تنوع الأجواء التراثية والتاريخية والسياحية في المنطقة، ووجود العديد من المواقع الطبيعية الجاذبة، والحرف اليدوية والصناعات التقليدية، ومقومات السياحة الريفية والبيئية والطبيعية والتراثية والثقافية، إلى جانب الفعاليات والمهرجانات العديدة التي تقام بشكل مستمر.

كما تتميز المنطقة بمواقعها التاريخية والأثرية الزاخرة والتي تتوزع في كافة نواحي المنطقة، ومنها، برج الشنانة بمحافظة الرس، وصخرة عنترة بن شداد بمحافظة عيون الجواء، والقصيباء، وبلدة المذنب التراثية، وبلدة عيون الجواء التراثية، وبلدة رياض الخبراء التراثية، سوق المسوكف التراثي بعنيزة، وسوق المجلس الشعبي بالمذنب، والقرى التراثية بعيون الجواء، والخبراء، بيت البسام التراثي، ومقصورة الراجحي، وسوق الحرف والصناعات اليدوية في مدينة بريدة، وقلعة جدعية بالرس.

وتشهد المنتزهات التي تشتهر بها المنطقة أيضاَ حراكاً كبيراً في خارطة سياحة القصيم، وذلك لامتزاج الحاضر بالماضي ولتميّز المزارع التراثية والتي تقدم العديد من الأكلات الشعبية والمنتوجات الحرفية والهدايا، بجانب بيع المنتجات الزراعية المتعددة، الى جانب الأجواء المعتدلة مقارنة بغيرها من المواقع ومن أهمها، حديقة الملك خالد في بريدة، منتزه البصر بريدة، حديقة الأشرفية في عنيزة، حديقة المحفل بالرس، منتزه الشلال بالبكيرية، منتزه البحيرة بالمذنب، منتزه الجال بالشماسية، حديقة الرفيعة في بريدة، منتزه الملك عبد الله الوطني في بريدة، منتزه الحاجب في عنيزة.

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فيما تحظى المتاحف الخاصة في المنطقة برعاية واهتمام أبنائها حيث تحتضن العديد من المتاحف التي توثق وتبرز تاريخ المنطقة، وتتنوع هذه المتاحف بين متاحف للتراث والأدوات القديمة وبين متاحف خاصة بالسيارات القديمة وبين متاحف تحكي مرحلة زمنية معينة، فيما أسهم تنافس ملاك تلك المتاحف في تنوع محتوياتها ومعروضاتها في جذب العديد من الزوار وتسجل حضوراً متميّزاً في كل عام ومن أبرز تلك المتاحف، متحف النعيم التراثي بعنيزة، متحف العقيلات ببريدة، متحف الصالحي التراثي بعنيزة، متحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية ببريدة، متحف دار الاجداد بالرس.

هذا، وتحظى المراكز التجارية والمدن الترفيهية بحضور كبير في المنطقة الاجتماعية نظراً لما يميز تلك الأسواق الحديثة من الترفيه والمتعة وتوفر المطاعم العالمية المتنوعة، وتلبيتها لاحتياجات المتسوقين بصورة كاملة خصوصاً المدن الترفيهية التي أصبحت تحتضنها غالبية الأسواق التجارية ومن أبرز المراكز التجارية هي، النخيل مول القصيم، سيتي بلازا عنيزة، الواحة مول في الرس، البكيرية مول، إكسترا مول في بريدة، العثيم مول في بريدة، مجمع العمري في بريدة، صحاري مول في الرس، الرس مول، عنيزة مول.

الجدير بالذكر أن القصيم منطقة وليست مدينة إلا في تسمية مطارها فهو مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، وهو المطار الجوي الذي يخدم جميع مدن منطقة القصيم وهي مدينة بريدة ومحافظات عنيزة - البكيرية - الرس - المذنب - النبهانية - البدائع - رياض الخبراء - الشماسية - عيون الجواء - الأسياح - ضرية - عقلة الصقور، حيث تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز حركة السفر الجوي والسياحة الداخلية من خلال المطارات.

وكان من أبرز مبادرات الطيران والمطارات التي عززت هذا الهدف الإستراتيجي برفع جاذبية الطيران هو «طيران أديل» أحدث طيران اقتصادي بالمملكة والذي حلق لأول مرة يوم 23 سبتمبر 2017م، وتصل رحلات الشركة اليوم إلى 10 وجهات رئيسية تغطي الجهات الأربع كافة على خارطة المملكة، وذلك انطلاقاً من خطته التوسعية.