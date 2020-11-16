محمد بن مسعود - الدمام - أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه الحساب الرسمي ‫لـ"إحكام "@Ehkaam_sa، إحدى قنوات التواصل مع المواطنين، والنافذة الإعلامية لأعمال الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات. الهيئة العامة لعقارات الدولة 16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 08:54 PM Advertisements إطلاق حساب "إحكام" في تويتر.. تواصُل مع المواطنين ونافذة إعلامية للجان تملُّك العقارات إطلاق حساب "إحكام" في تويتر.. تواصُل مع المواطنين ونافذة إعلامية للجان تملُّك العقارات أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه الحساب الرسمي ‫لـ"إحكام "@Ehkaam_sa، إحدى قنوات التواصل مع المواطنين، والنافذة الإعلامية لأعمال الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات. الكلمات المفتاحية ، إطلاق حساب "إحكام" في تويتر.. تواصُل مع المواطنين ونافذة إعلامية للجان تملُّك العقارات ،

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