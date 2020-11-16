، "ماكرون": مجلس الأمن الدولي لم يعد ينتج حلولاً مفيدة ،

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) إلى تحديث الهيئات الدولية، معتبراً أن "مجلس الأمن الدولي لم يعد ينتج حلولاً مفيدة اليوم".
وفي مقابلة طويلة أجراها معه موقع "لو غران كونتينان"، قال "ماكرون": "أنا مضطر للتنويه بأن مجلس الأمن الدولي لم يعد
ينتج حلولاً مفيدة اليوم، ونحن جميعاً نتحمل مسؤولية مشتركة عندما يصبح البعض رهائن أزمات التعددية، مثل منظمة الصحة
العالمية"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف: "يجب أن ننجح في إعادة ابتكار أشكال مفيدة للتعاون وائتلافات للمشاريع وجهات فاعلة، وعلينا أن ننجح في تحديث
الهياكل وإعادة توازن هذه العلاقات".
ذكر "ماكرون" أن "ضمان أن تكون أوروبا قوية هو الاحتمال الوحيد لتجنّب الاحتكار الثنائي الصيني الأميركي والانهيار
وعودة القوى الإقليمية المعادية".
ورأى أن "المسار الصحيح في الوقت الحالي هو تعزيز وبناء أوروبا من الناحية السياسية".
"ماكرون": مجلس الأمن الدولي لم يعد ينتج حلولاً مفيدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-16
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) إلى تحديث الهيئات الدولية، معتبراً أن "مجلس الأمن الدولي لم يعد ينتج حلولاً مفيدة اليوم".
وفي مقابلة طويلة أجراها معه موقع "لو غران كونتينان"، قال "ماكرون": "أنا مضطر للتنويه بأن مجلس الأمن الدولي لم يعد
ينتج حلولاً مفيدة اليوم، ونحن جميعاً نتحمل مسؤولية مشتركة عندما يصبح البعض رهائن أزمات التعددية، مثل منظمة الصحة
العالمية"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف: "يجب أن ننجح في إعادة ابتكار أشكال مفيدة للتعاون وائتلافات للمشاريع وجهات فاعلة، وعلينا أن ننجح في تحديث
الهياكل وإعادة توازن هذه العلاقات".
ذكر "ماكرون" أن "ضمان أن تكون أوروبا قوية هو الاحتمال الوحيد لتجنّب الاحتكار الثنائي الصيني الأميركي والانهيار
وعودة القوى الإقليمية المعادية".
ورأى أن "المسار الصحيح في الوقت الحالي هو تعزيز وبناء أوروبا من الناحية السياسية".
16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
05:09 PM
دعا إلى تحديث الهيئات الدولية
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الاثنين) إلى تحديث الهيئات الدولية، معتبراً أن "مجلس الأمن الدولي لم يعد ينتج حلولاً مفيدة اليوم".
وفي مقابلة طويلة أجراها معه موقع "لو غران كونتينان"، قال "ماكرون": "أنا مضطر للتنويه بأن مجلس الأمن الدولي لم يعد
ينتج حلولاً مفيدة اليوم، ونحن جميعاً نتحمل مسؤولية مشتركة عندما يصبح البعض رهائن أزمات التعددية، مثل منظمة الصحة
العالمية"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف: "يجب أن ننجح في إعادة ابتكار أشكال مفيدة للتعاون وائتلافات للمشاريع وجهات فاعلة، وعلينا أن ننجح في تحديث
الهياكل وإعادة توازن هذه العلاقات".
ذكر "ماكرون" أن "ضمان أن تكون أوروبا قوية هو الاحتمال الوحيد لتجنّب الاحتكار الثنائي الصيني الأميركي والانهيار
وعودة القوى الإقليمية المعادية".
ورأى أن "المسار الصحيح في الوقت الحالي هو تعزيز وبناء أوروبا من الناحية السياسية".
، "ماكرون": مجلس الأمن الدولي لم يعد ينتج حلولاً مفيدة ،
المصدر : الخليج 365
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