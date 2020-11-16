شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" توضح بالأرقام ما تم إنجازه من مشروعات الطرق الجديدة بمكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال مدير فرع وزارة النقل بمكة المكرمة، المهندس خالد العتيبي، اليوم الاثنين، إنه من المقرر الانتهاء من الـ8 مشروعات الجديدة للطرق بمحافظات المنطقة، التي دُشنت أمس في 2021.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، لقناة " السعودية": "المشروعات تشمل تحويل الطريق الساحلي إلى طريق سريع، بالإضافة إلى عدد من التقاطعات العليا، واستكمال أعمال بعض الطرق".

وكشف أن أطول المشروعات يبلغ أكثر من 110 كيلومترات، موضحًا أن المشروعات تتضمن : استكمال ازدواج طريق "بيشة – رنية - الخرمة" وصولًا إلى طريق "الرياض – الطائف" السريع بالاتجاهين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق "أتانا – الفحو" وتقاطع خليص مع طريق "مكة – المدينة".

وأوضح "العتيبي" أنه تم حتى الأن الانتهاء من 3 مراحل للمشروعات التي من المقرر أن تنتهي بشكل كامل في 2021.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 50% من المشروعات التي ستتم على 10 مراحل.