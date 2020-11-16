شكرا لمتابعة خبر عن "الراجحي" يُعلن إطلاق الموقع الإلكتروني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، عن إطلاق الموقع الإلكتروني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكن الدخول عليه من الرابط التالي أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، عن إطلاق الموقع الإلكتروني لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ويمكن الدخول عليه من الرابط التالي هنـــــــــا وأضاف أنه تمت مراعاة معايير الوصول الشامل لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإثراء المحتوى المعرفي لهم.

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