شكرا لمتابعة خبر عن سفير الصين بالمملكة يستشهد بمقولة للأمير خالد الفيصل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال السفير الصيني لدى المملكة تشين ويكينغ، إن رؤية 2030 ستمكن اقتصاد المملكة من تحقيق التنمية المستدامة بطريقة متنوعة.

واستشهد " ويكينغ " خلال لقاء بثته قناة الإخبارية بمقولة لخالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، قائلا:" لا حضارة إلا بأمة ولا أمة إلا بهدف ولا هدف إلا بمشروع ولا مشروع إلا بإنسان ".

وأشار إلى أن المملكة و الصين متكاملتان في استراتيجية إنمائية، بالإضافة إلى مجالات التجارة والطاقة، موضحا:" المملكة تمتلك أفاق واسعة في البنية التحتية والتكنولوجية ".

وكان السفير الصيني ذكر في تصريحات سابقة أن المرحلة الثالثة للاختبارات السريرية هي التي ستحدد إمكانية استخدام اللقاحات ضد كورونا من عدمه خلال الفترة المقبلة.