شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: "ترامب مجنون والدليل أنه لم يدخل في حرب!" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علق الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج على إعلان الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب عن فوزه في الانتخابات الأمريكية.

وسخر " الفراج " ممن يصفون ترامب بالمجنون، قائلا:" ترامب مجنون والدليل أنه لم يدخل في حرب، وقتل قاسم سليماني، ووقف بوجه الصين وحلف الناتو، وأوقف تمدد إيران، ولو كان عاقل لكذب وأشعل حرب مثل بوش الإبن الذي احتل العراق ".

وكان ترامب أعلن عن فوزه في الانتخابات الأمريكية، قائلا:" لقد فزت في الانتخابات ".

وأضاف ترامب: " إعادة الفرز الوهمي الجاري في جورجيا لا معنى له؛ لأنهم لا يسمحون بالنظر إلى التوقيعات والتحقق منها".

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