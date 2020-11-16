الحقيل: لقاحات كورونا ستتوفر في الأسواق العالمية خلال 6 أسابيع "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الله الحقيل، اليوم الاثنين، عن موعد توفر لقاحات لفيروس كورونا في الأسواق العالمية.
وقال الحقيل أن عدة لقاحات لـكورونا ستكون في السوق العالمية خلال 6 أسابيع، مضيفا أن التغطية ستكون واسعة للجمهور قبل مارس المقبل.
وأضاف استشاري الأمراض المعدية 6 شركات عالمية وصلت إلى المراحل النهائية في التجارب على لقاح كورونا، وخلال أشهر سيتم تغطية السوق العالمية.
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