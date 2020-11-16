شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل: لقاحات كورونا ستتوفر في الأسواق العالمية خلال 6 أسابيع "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف ‏استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبد الله الحقيل، اليوم الاثنين، عن موعد توفر لقاحات لفيروس كورونا في الأسواق العالمية.

وقال الحقيل أن عدة لقاحات لـكورونا ستكون في السوق العالمية خلال 6 أسابيع، مضيفا أن التغطية ستكون واسعة للجمهور قبل مارس المقبل.

وأضاف ‏استشاري الأمراض المعدية 6 شركات عالمية وصلت إلى المراحل النهائية في التجارب على لقاح ‎كورونا، وخلال أشهر سيتم تغطية السوق العالمية.