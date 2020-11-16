شكرا لمتابعة خبر عن خبير هندسي يوجه نصائح قبل شراء أو تملك منزل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف عبدالغني الجند؛ عضو الهيئة السعودية للمهندسين، عن الأفضل بين شراء منزل أو بناء منزل من الأساس.

وقال "عبدالغني" في تصريحات تلفزيونية، إنه من الأفضل عند شراء منزل أن يتم شراؤه من جهة موثوقة بشكل كبير؛ بحيث لا يجد عيوبًا مستقبلًا في المنزل.

وعن البناء، فأوضح أنه أفضل على الرغم من أنه قد يحتاج إلى جهد ووقت كبير، ولكن ينسى الفرد هذا الجهد بعد انتهاء البناء وتملك المنزل.