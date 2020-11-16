شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": ارتفاع إنزيمات القلب لا يعني دائما جلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن ارتفاع إنزيمات القلب لا يعني" دائما " جلطة. قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن ارتفاع إنزيمات القلب لا يعني" دائما " جلطة. وأضاف " النمر ": إنزيم القلب يرتفع لعدة أسباب منها:" إلتهاب العضلة، ضعف القلب الشديد، قصور الكلى، ارتفاع الضغط الشديد ". وأوضح " النمر " أن ‏القلب عضو مليء بالأعصاب الحسيّه ولذلك ألم القلب قد يكون من الشرايين، العضلة، غشاء القلب، لافتا إلى أخطر آلام القلب على الإطلاق هو آلام التي منشأها من الشرايين.

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