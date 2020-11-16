شكرا لمتابعة خبر عن "المواصفات" توضح شرطا هاما لاستيراد سيارة ضمن المركبات الأثرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المواصفات السعودية، اليوم الأثنين، عن شرط للسماح باستيراد المركبات الأثرية.
وقالت المواصفات السعودية:" إذا رغبت في استيراد سيارة ضمن المركبات الأثرية، تأكد أن عمرها أكثر من 30 عاماً".
وأكدت "المواصفات" على أنه مثل تلك المركبات الأثرية يُسمح فقط بأن يتم اقتنائها دون استخدامها لغير ذلك.
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