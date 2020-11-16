شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة مداهمة مصنعين لتصنيع الخمور في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مصنعين للخمور أحدهما داخل إحدى الاستراحات بحي الرمال والآخر قرب مجرى الوادي في حي الحزم. تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مصنعين للخمور أحدهما داخل إحدى الاستراحات بحي الرمال والآخر قرب مجرى الوادي في حي الحزم. وأظهر مقطع فيديو لحظة مداهمة الشرطة للمصنعين، وتبين احتواءهما على عدد 73 برميلًا و192 قارورة جميعها مملوءة بمادة العرق المسكر المصنع محليا. وجرى القبض على مديري المصنعين وهما نباليان وغاني الجنسية وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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