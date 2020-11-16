بالصور.. القوات البحرية السعودية تنفذ عملية نوعية عبر الفرقاطة فلوريال

عبر تفتيش مركب حشيش مخدر..

قالت وزارة الدفاع، إن القوات القوات البحرية الملكية السعودية، تنفذ عملية نوعية من خلال الفرقاطة الفرنسية فلوريال. وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أن «قوة الواجب المختلطة ١٥٠»، والتي تتولى قيادتها القوات البحرية الملكية السعودية، تنفذ عملية نوعية من خلال الفرقاطة الفرنسية فلوريال. وقامت القوات باعتراض وتفتيش مركب يحمل كمية ١٥٧٩ كجم من الحشيش المخدر. اقرأ أيضًا: بالصور.. رئيس الأركان يطّلع على جاهزية الموقف العسكري بالمنطقة الشمالية

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