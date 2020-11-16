الغرامة المالية تصل إلى 6 آلاف ريال..
حذر المرور السعودي، من الأخطار التي تهدد سلامة المارة، في حالة تجاوز الإشارة الضوئية، مشيرًا إلى أن تجاوزها أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية، تصل غرامتها إلى 6 آلاف ريال.
وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «تجاوز الإشارة الضوئية خطر حقيقي، يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات)».
وأضاف: «تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية، تصل غرامتها مالية من 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال».
اقرأ أيضًا:
«المرور السعودي» يحدد 3 ضوابط لتفادي الأخطار على الطرق
الوقوف في أماكن ذوي الإعاقة يتسبب في ضبط 3157 مركبة مخالفة
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: 3 أخطار تهدد سلامة المارة حال تجاوز الإشارة الضوئية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.