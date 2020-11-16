المرور: 3 أخطار تهدد سلامة المارة حال تجاوز الإشارة الضوئية

حذر المرور السعودي، من الأخطار التي تهدد سلامة المارة، في حالة تجاوز الإشارة الضوئية، مشيرًا إلى أن تجاوزها أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية، تصل غرامتها إلى 6 آلاف ريال.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «تجاوز الإشارة الضوئية خطر حقيقي، يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات)».

وأضاف: «تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر يعد مخالفة مرورية، تصل غرامتها مالية من 3 آلاف ريال إلى 6 آلاف ريال».

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