«أبشر» يجدد التذكير بحل مشكلة نسيان «اسم المستخدم»

أوضحت منصة أبشر، خطوات تجاوز مشكلة نسيان المستخدم اسمه أثناء الحصول على خدماته من المنصة.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنه في حالة نسيان المستخدم اسمه يمكنه الدخول إلى حسابه بمنصة أبشر برقم الإقامة، والنقر على الصورة الشخصية، وبعد ذلك تظهر له أيقونة «بيانات اسم المتستخدم» ليواصل المتابعة ويتمكن من الحصول على الخدمات المتاحة.

جاء ذلك ردًا من المنصة، على تساؤل وردها من أحد المستفيدين قال فيه: «نسيت اسم المستخدم فى أبشر وأدخل برقم الإقامة، وأريد التسجيل في بوابة «ناجز»، وقد طلبوا مني اسم المستخدم المسجل رسميًا، فما كيفية استرجاعه؟».

يشار إلى أن «أبشر» نظام إلكتروني شامل يتيح للمواطنين السعودييين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم من دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا، فيما توفر بوابة ناجز متابعة الإجراءات القضائية من دون حاجة لزيارة المحاكم.

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